Dakar, 13 mars (APS) – La mobilisation des états-majors politiques en perspective des élections des locales, la question de l’emploi et la visite de Macky Sall à Bruxelles sont au menu des quotidiens reçus mardi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Au Sujet de la mobilisation des états-majors politiques, Le Témoin note que ’’les responsables du camp présidentiel sortent de leur trou plusieurs semaines après la fin des hostilités (violences ayant suivi l’arrestation de l’opposant, Ousmane Sonko)’’.



’’Ils organisent à tout va des méga-meetings pour prétendre riposter à l’ennemi déjà parti depuis longtemps (…)’’, ajoute la publication en soulignant que ces meetings de responsables politiques, maires ou ministres sont ‘’des stratagèmes hypanogiques pour endormir le président-décideur dans le but de conserver leurs passe-droits (….)’’.



Sud Quotidien s’intéresse au ‘’camp anti-Macky Sall en vue des élections locales et affiche à la Une : ‘’L’opposition à l’épreuve’’ de l’unité. Selon le journal, ‘’ils deviennent de plus en plus nombreux les appels à l’unité de l’opposition après les émeutes tragiques (…)’’.



‘’Le moins que l’on puisse cependant dire, après les nombreuses plateformes de l’opposition qui ont été mises en place pour fondre après comme du beurre au soleil, de 2012 à aujourd’hui, c’est que ce projet d’unité des adversaires au régime du président Sall ne sera pas une mince affaire’’, fait observer Sud.



En politique toujours, L’Info voit un ‘’jeu trouble’’ de Macky Sall dans le report des élections locales et le dérèglement du calendrier électoral. ‘’Loin d’être un concours de circonstance, le report abusif des élections locales est toujours une situation provoquée et calculée par le régime. (…). Organiser ces joutes dans le contexte national sur fond de contestation politique de sa légitimité serait plus que suicidaire’’, écrit le journal.



Au sujet de ces élections, Source A signale qu’une ‘’rencontre de la dernière chance’’ est prévue jeudi entre majorité et opposition afin de trouver une date consensuelle.



Pour L’As, c’est déjà les élections locales ‘’avant l’heure’’.



‘’L’espace public est fortement politisé à quelque huit voire neuf mois de la tenue des élections locales. Les enjeux sont énormes vu que ce scrutin est déterminant par rapport aux législatives de 2022 et à la présidentielle de 2024’’, écrit le journal.



Il ajoute : ‘’En effet, il prépare le terrain au parti ou coalition gagnant et lui ouvre les portes de l’Hémicycle et de la Présidence de la République’’.



Le quotidien Enquête ouvre ses colonnes à l’économiste Moustapha Kassé. Dans un long entretien, M. Kassé revient sur les challenges auxquels le pays fait face depuis le retrait du colon, ‘’la fameuse opération maitrisards-chômeurs’’ des années 1980, les faillites du systèmes éducatif, le lien entre le modèle économique, la croissance et l’emploi.



Sur la question de l’emploi, Le Quotidien s’intéresse au recrutement annoncé de 5000 enseignants et pose ‘’l’équation du profil’’.



Selon le journal, ‘’le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation au Sénégal (SIENS) a fait une déclaration pour apporter des considérations et mises en garde pour le recrutement d’enseignants annoncé par le chef de l’Etat (…)’’.



‘’Pour cette initiative, le SIENS invite au respect des valeurs et du consensus fort pour un recrutement de qualité’’, ajoute la publication.



Le Soleil met en exergue la visite du chef de l’Etat à Bruxelles et annonce que la Banque européenne d’investissement (BEI) va soutenir les nouvelles initiatives du Sénégal.



OID/AKS