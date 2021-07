Kaffrine 11 juillet (APS) – La pandémie de Covid-19 a précipité au rouge les indicateurs dans beaucoup de secteurs de la vie socio-économique de la région de Kaffrine (centre) a souligné, dimanche, un responsable du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



‘’Au niveau de Kaffrine les indicateurs sont au rouge dans beaucoup de secteur principalement l’éducation, l’emploi et le secteur informel (…) notamment à cause de la Covid-19 ‘’ a notamment déclaré Assane Ndiaye, responsable du développement du capital humain à la Direction générale de la planification et des politiques économiques.



Intervenant dans le cadre de la Journée mondiale de la population célébrée à Kaffrine, M. Ndiaye, a insisté sur le fait que les voyants socio-économiques avaient viré au rouge.



‘’Dans la région tous les voyants socio-économiques sont au rouge. Nous sortons d’une étude sur les déterminants socio-économiques, par exemple la non déclaration des faits d’état civil et avons vu que la moyenne au niveau national tourne autour de 16, 6 % contre 20 à 25 % à Kaffrine’’ a-t-il fait valoir.

Il a estimé que ces chiffres justifiaient le choix portée sur cette région du centre du pays d’abriter les activités commémoratives de la Journée mondiale de la population.

Samedi, un atelier scientifique a été organisé avec une dizaine de présentations sur la thématique de cette année : ‘’l’impact socio-économique de la Covid-19 sur les groupes vulnérables ‘’.

‘’ La JMP est un temps fort de sensibilisation et de plaidoyer auprès des populations et des décideurs (…). Les présentations ont montré que les femmes, les jeunes et les personnes âgées sont les plus touchés par la pandémie’’ a-t-il fait savoir.

La célébration de la 35e JMP a été jumelée au lancement des activités de l’Observatoire national du dividende démographique (ONDD). Une structure appelée à jouer le rôle de veille informationnelle et de suivi continu des tendances conjoncturelles dans les secteurs socio-économique et démographiques.

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique cet observatoire contribuera à corriger les insuffisances qui freinent le développement économique et social du Sénégal, a ajouté l’officiel du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

MF/AKS