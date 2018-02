Dakar, 22 fev (APS) – La Librairie Harmattan, à Dakar, abrite, samedi, à partir de 9h, un symposium sur le thème : "La philosophie du pèlerinage à la Mecque" à l’initiative de l’Association Ali Yacine pour le développement humain.



Dans un communiqué reçu à l’APS, les organisateurs soulignent que la rencontre a pour buts de "revisiter les enseignements du Prophète Mohamed (PSL) sur le pèlerinage à la Mecque et sa philosophie".



Elle vise à "réunir le maximum de personnes dans un cadre de partage avec d’éminents érudits, universitaires, chercheurs, imams, islamologues, pour magnifier les vertus du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam".



Selon les initiateurs, ce Symposium "permettra donc de rappeler aux musulmans du Sénégal et du monde que le pèlerinage, un des cinq piliers de l’Islam, qui consacre la circulation autour de la Kaaba, a pour but de montrer qu’il faut se rassembler autour de Dieu".

Il s’agit de "faire connaître à l’ensemble des musulmans les facettes cachées du Pèlerinage à La Mecque dans la consolidation des rapports sociaux, de la paix, la concorde et de l’émergence des pays musulmans", selon eux les organisateurs qui veulent ainsi "véhiculer les bonnes pratiques de l’Islam comme le Pèlerinage à la Mecque et sa philosophie, l’Enseignement du Saint Coran".



A la fin du Symposium, les organisateurs de la rencontre vont produire "un document solide, consistant en format papier, électronique et Cd qui sera multiplié et diffusé à travers le pays et le monde".



L’Association Ali Yacine pour le développement humain durable se veut "une plateforme de développement endogène qui implique l’esprit d’initiative, la compréhension, l’appréciation et la valorisation par chacun de son génie et le respect de la croyance de l’autre".