Dakar, 3 jan (APS) – La présidence de la République sénégalaise revendique 100 000 abonnés sur facebook et 10 000 autres sur twitter et annonce qu’elle ‘’lancera dans les semaines à venir des comptes dédiés aux 15-25 ans’’.

Dans un document en ligne consulté par l’APS, elle explique sa volonté ‘’d’aller à la rencontre des Sénégalais là où elle était peu présente : les réseaux sociaux’’.

‘’Pour célébrer ses 100 000 abonnés sur Facebook et ses 10 000 abonnés sur Twitter’’, la présidence de la République propose un bilan 2016 des réseaux sociaux.

Elle indique que ‘’l’ensemble des moments forts et des tweets les plus partagés de l’année 2016 sont recensés, mois par mois’’.

On y trouve le premier tweet sur les réalisations de l’année 2015, la loi sur l’interdiction des sachets en plastiques, le lancement du nouveau site de la présidence, la nomination du chef de l’Etat par l’Union africaine pour le dialogue au Burundi, les 15 mesures du référendum, la célébration de la fête de l’Indépendance.

Il y a aussi des publications sur la contribution du président Macky Sall au Groupe de Haut Niveau sur l’eau sous l’égide de l’ONU, la visite au Khazakstan, l’inauguration du centre numérique d’ATOS, l’hommage aux tirailleurs, la célébration des fêtes religieuses musulmanes et chrétiennes.

On a également les posts sur l’inauguration des centrales solaires de Bokhol, première centrale d’Afrique de l’Ouest, et de Malicounda, les thématiques du climat et de l’énergie solaire, l’hommage au sculpteur Ousmane Sow, etc.

La présidence de la République qui se dit ‘’soucieuse de s’adresser également aux plus jeunes, qui représentent une part importante de la population sénégalaise’’, annonce qu’elle ‘’lancera, dans les semaines à venir, des comptes dédiés aux 15-25 ans’’.

Elle souligne que ‘’les plus jeunes trouveront sur Snapchat, Facebook, Twitter ou Instagram des vidéos et ressources pour décrypter l’actualité politique du Sénégal’’.

Pour le chef de l’Etat, Macky Sall, ‘’notre pays compte des start-ups sénégalaises des plus innovantes et des incubateurs qui irriguent dans toute l’Afrique de l’Ouest’’.

‘’Nous avons de belles réussites nationales et comptons les multiplier pour offrir un pôle d’attraction de renommée mondiale dans le domaine du numérique’’, écrit-il aux internautes.