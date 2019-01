Dakar, 31 déc (APS) – La production énergétique est passée de 500 MW en 2012 à 1 141 MW en 2018, soit 641 MW en six ans, a déclaré le président de la République, Macky Sall dans son message à la Nation à l’occasion du nouvel an.

Faisant le bilan de ses réalisations dans le secteur de l’énergie, le président Sall a déclaré : "Nous avons plus que doublé la production. Nous passons ainsi de 500 MW en 2012 à 1 141 MW en 2018".

"Il faut y ajouter, à très court terme, deux projets de 60 MW en solaire et 150 MW en éolienne", a dit Macky Sall.

Selon le chef de l’Etat, "avec plus de 3 000 km de lignes de transport installées, notre réseau électrique, modernisé et densifié, est désormais mis à niveau".

"Ainsi, nous avons mis fin aux pénibles désagréments des délestages. De 950 heures de coupures cumulées en 2011, à 24 heures cumulées pour l’année 2018, nous ressentons dans nos ménages et nos entreprises les résultats de notre politique dans ce secteur clé de notre développement", a-t-il salué.

En outre, a-t-il encore souligné, "avec l’électrification de 2 329 villages, plus de 3 300 000 de nos compatriotes ont pu accéder à l’électricité depuis 2012’’.



Le président Sall a par ailleurs annoncé qu’il va lancer ‘’très prochainement un nouveau chantier d’électrification de 300 villages".

"Avec le projet majeur MCC de 600 millions de dollars, entièrement dédié à l’énergie, et l’exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières, l’accès universel à l’électricité, à des coûts encore plus abordables, est désormais possible avant l’échéance de 2025", a assuré Macky Sall.