Dakar, 8 fév (APS) - La première édition de la conférence Africa FootGoal online aura lieu du 10 au 13 février, annonce un communiqué de presse reçu à l’APS.







Le thème central de la conférence porte sur "la professionnalisation, viatique d’une industrialisation du football en Afrique", ajoutent les organisateurs.



Elle se déroulera sur trois jours avec "une combinaison de sessions plénières et d’ateliers avec des thématiques liées à la problématique du football [et] pensées de telle sorte à être une valeur ajoutée et une plateforme unique d’échange et de collaboration pour les Fédérations de football et les acteurs du football avec des intervenants de renom", indique le communiqué de presse.



Africa FootGoal se veut une plateforme d’échanges et de mise

en relations entre acteurs du football, poursuit le document.



Elle mise sur avec la variété des participants et des intervenants ainsi que sur leurs expériences collectives, pour des opportunités d’échanges d’idées et de partenariats, indique la même source.







Cette édition qui verra la participation d’une trentaine d’intervenants a comme parrain feu Pape Diouf, président de l’Olympique de Marseille (France) de 2005 à 2009, ajoute le document.



Premier président noir d’un club d’élite en Europe, Pape Diouf qui a été tour à tour journaliste et agent de joueurs, est décédé le 31 mars à Dakar.



Au cours de la rencontre, l’œuvre de l’ancien président de l’OM

sera revisitée pour l’offrir en exemple aux dirigeants du football africain, indiquent les organisateurs.