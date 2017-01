Dakar, 31 déc (APS) – Les quotidiens de ce 31 décembre reviennent sur les faits saillants de l’année 2016 et la publication de la liste des 23 joueurs de l’équipe du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue au Gabon.





Faisant la rétrospective de l’année 2016, Le Quotidien titre : ‘’Crimes et primes’’. ‘’2016 a fait pleurer plusieurs Sénégalais avec cette succession de meurtres et de tragédies qui vont à jamais marquer cette année. Très probablement, certains ne verseront pas de larmes au moment de célébrer sa fin. Tant ils ont faim de tranquillité, de sécurité et de justice’’ écrit le journal.



Revenant sur le référendum, la libération de Karim Wade, l’affaire Barthélémy Diaz, l’implication d’ Aliou Sall dans le secteur du pétrole, La Tribune affiche à sa Une : ‘’2016 polémiques’’. Pour le journal, ‘’l’année 2016 qui s’achève aura été riche en évènements qui ont charrié des vagues de polémiques (….) autant de faits qui auront drainé des torrents de passions et marqué 2016’’.



Dans L’Observateur, ‘’les acteurs jugent le bilan de l’année’’ dans les domaines de l’agriculture, l’économie, les infrastructures, l’habitat, les collectivités locales, etc. D’où cette Une de L’Obs : ‘’2016 entre satisfactions et déceptions’’.



Walfadjri souligne que Khalifa Sall, Abdoul Mbaye, Abdoulaye Baldé, etc, ‘’jouent leur avenir en 2017’’. ‘’Leur avenir politique sera compromis ou au contraire prendra un nouvel essor durant la nouvelle année. 2017 sera un boulevard ou un tombeau politique pour ces ténors pour des raisons électorales ou judiciaires’’, écrit Walf.



En matière d’infrastructures, le Soleil annonce 23 milliards de francs Cfa d’investissement pour le port de Ziguinchor en 2017. Le journal souligne que le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime qui était en visite dans la région de Ziguinchor a annoncé la réalisation en 2017 d’un certain nombre de projets pour quelque 23 milliards de francs Cfa.



Les journaux mettent également en exergue la liste des 23 joueurs devant prendre part à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue au Gabon. Cette liste a été rendue publique vendredi par le Sélectionneur Aliou Cissé.



‘’Des Lions pour étancher la soif d’un sacre’’, titre L’As tandis que Vox Populi affiche : ‘’Aliou Cissé et ses 23 +Lions+ en chasse’’. Pour Le Quotidien, ‘’Aliou Cissé s’offre une +liste+nickel+’’, relevant que ‘’jamais, une liste n’a été aussi cohérente et équilibrée’’.



Il n’y a pas de ‘’gros changements dans le groupe de choc que Aliiou Cissé a toujours guidé depuis 2015’’, selon Le Soleil qui écrit : ‘’Le thé est maintenant infusé, il faut le boire’’.





