Dakar, 10 fév (APS) – Les mesures prises par le gouvernement pour faire face aux accidents de la route et la réaction du ministre de la Justice après la démission du juge Ibrahima Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus vendredi à l’APS.

Le Soleil revient sur le conseil interministériel sur la sécurité routière et titre : ‘’Une série de mesures pour arrêter l’hécatombe’’. ‘’L’Etat du Sénégal est plus que jamais déterminé à mettre un terme aux accidents mortels causés principalement par la défaillance humaine. En conseil interministériel, jeudi, une série de mesures a été adoptée et validée par le Premier ministre pour arrêter les effusions de sang sur les routes’’, écrit le journal.

Parmi ces mesures, il y a l’instauration dans les meilleurs délais d’un permis à points, le renforcement de la formation des chauffeurs, la fin des surcharges, le renforcement des opérations de contrôles techniques, etc.

‘’Avec une moyenne annuelle de 500 décès par an, avec un total de plus de 600 pour l’année 2016 ; 77 milliards de pertes pour l’économie, soit 1,5% du PIB. Il y a de quoi se pencher sur la sécurité routière au Sénégal’’, écrit Enquête dans un article intitulé ‘’Secteur routier au Sénégal, le choc des chiffres’’.



Les journaux se font également l’écho de la réaction du ministre de la Justice après la démission du juge Ibrahima Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature qui dénonce ‘’une justice sous influence’’. Il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait recours cinq fois, à la procédure dite de "la consultation à domicile" pour la nomination de magistrats à certains postes.

‘’Sidi étale sa colère’’, selon Enquête qui note que le ministre de la Justice ‘’charge le magistrat Dème’’.

‘’On a mis sur la place publique des débats qui n’auraient pas dus l’être. Il faut qu’on sache quelle est la situation d’un magistrat, parce que des confusions ont été créées pour prendre des positions qui n’ont rien à voir avec les positions professionnelles des magistrats’’, a réagi Sidiki Kaba, interpellé jeudi par les députés lors du vote de la loi portant création de l’Ordre national des experts du Sénégal (ONES).

La consultation à domicile est une pratique "légale" dont seuls les magistrats ont le droit de demander la tenue pour la résolution urgente d’un problème les concernant, a soutenu le garde des Sceaux.

"De 1960 à nos jours, la consultation à domicile est une pratique qui a toujours été utilisée pour le bon fonctionnement de la Justice. Cette consultation à domicile est légale, elle est transparente et reste nécessaire pour le bon fonctionnement du service. L’urgence est appréciée en raison des problèmes de la saisine du magistrat qui se trouve dans une situation et qui voudrait qu’une réponse soit apportée. Le 5 décembre dernier, les députés ont voté une loi qui légalise cette pratique’’, a dit le ministre.

Pour La Tribune, ‘’Sidiki Kaba livre le juge Dème’’, alors que d’après L’As ‘’Sidiki brandit le glaive’’. Selon Walfadjri, Sidiki Kaba accuse le magistrat démissionnaire d’avoir ‘’violé son obligation de réserve’’.

L’Observateur qui a dressé le profil de Ibrahima Hamidou Dème, présente un ‘’magistrat sans concession, un homme qui a toujours été droit dans ses bottes’’.

Libération s’intéresse à une affaire d’enrichissement illicite présumée et annonce que le lieutenant-colonel des douanes Djadji Ba est ‘’prêt à transiger’’. M. Ba, visé par une procédure d’enrichissement illicite présumé, ‘’a accepté le principe de la négociation et fait des propositions au parquet spécial’’, selon le journal.

Libération rappelle que c’est le parquet de Dakar qui avait fait un signalement au parquet spécial à la suite d’un cambriolage perpétré chez le douanier et au cours duquel la rondelette somme de 150 millions de francs Cfa avait été emportée. Lors de son interrogation, il avait justifié que l’argent était issu de la vente d’une de ses villas. Mais, ajoute Libération, il s’avère que le montant exact de cette transaction était de 90 millions de francs CFA.

Le Quotidien s’intéresse aux conditions de travail sur les chantiers des autoroutes Ila Touba et Diamniadio-AIBD.

‘’C’est le +Y en a marre+ à l’échangeur Khombole du projet autoroute à péage Ila Touba. Devant une importante délégation de députés, en visite, jeudi, sur les chantiers AIBD-Mbour-Thiès et Ila Touba (….), les travailleurs ont exigé de meilleures conditions de travail de la part de l’entreprise chinoise China road and bridge corporation, bénéficiaire du contrat commercial pour le financement et la construction de l’autoroute Thiès-Touba’’, écrit le journal qui titre : ‘’Les autoroutes de la galère’’.