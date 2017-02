Dakar, 8 fev (APS) – L’annonce de l’installation dans 6 mois d’un appareil de radiothérapie à l’Hôpital Aristide Le Dantec devant remplacer celui qui est tombé en panne et la démission d’un magistrat du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sont les principaux sujets à la Une des quotidiens reçus mercredi à l’APS.

Le Soleil annonce un plan national de lutte contre le cancer évalué à plus de 10 milliards de francs CFA et l’arrivée de trois nouveaux appareils de radiothérapie dans 6 mois.

‘’Les autorités sanitaires travaillent à apporter des solutions à la panne de la radiothérapie de l’Hôpital Aristide le Dantec de Dakar. En conférence de presse, mardi, le ministre de la Santé, Awa Marie Coll-Seck a annoncé l’acquisition de trois nouveaux accélérateurs de particules dans les 6 prochains mois dont 2 pour l’hôpital Dalal Jamm et un autre destiné à l’Hôpital Le Dantec’’, écrit le journal.

Selon Le Soleil toujours, le Sénégal va se doter d’un plan national de lutte contre le cancer, dont la mise en œuvre est évaluée à plusieurs dizaines de milliards de francs Cfa.

Enquête parle des ‘’confessions’’ de Awa Marie Coll-Seck au sujet de la panne de l’unique radiothérapie du Sénégal. ‘’Le ministre de la Santé a reconnu les erreurs du gouvernement et plaidé pour moins d’émotion. Elle a annoncé l’acquisition de 6 nouveaux appareils dans les 6 prochains mois’’, écrit le journal.

La ministre a annoncé que depuis la panne de cette radiothérapie, 3 malades ont été évacuées au Maroc et 6 autres vont les rejoindre dans la semaine. ‘’Les malades qui vont être évacués au Maroc seront mis dans d’excellentes conditions. Leur traitement nécessite énormément d’argent. Un seul malade peut coûter à l’Etat 3 millions. Nous allons amener tous les malades qui nécessitent une évacuation. Aucun malade ne sera laissé à Dakar’’, assure la ministre.

Le Quotidien dénonce ‘’la mauvaise thérapie de l’Etat’’ dans la prise en charge des malades du cancer et souligne que ces malades ‘’prennent leur mal en patience ‘’ en attendant l’installation du nouvel appareil de radiothérapie dans 6 mois.

Il faut ‘’6 mois pour échapper à la mort’’, selon Sud Quotidien qui s’exclame dans un commentaire : ‘’quelle honte !’’.

‘’Pour un pays qui prétend tendre vers l’émergence, il y a de quoi se poser des questions sur l’efficacité des politiques mises en place et les personnes censées les traduire en actes. La panne de l’appareil de radiothérapie de l’Hôpital Le dantec n’est que la matérialisation de l’absence d’une politique de santé de l’indépendance à nos jours’’’, écrit Sud.

Les journaux se font l’écho de la démission du magistrat Ibrahima Hamidou Dème, membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et substitut général à la Cour d’appel de Dakar.

‘’La lettre de démission salée du juge Dème à Macky’’, affiche Le Populaire.

Dans le contenu de cette missive, on peut lire, entre autres : ‘’La justice étant rendue au nom du peuple, celui-ci doit être informé du discrédit d’une institution constitutionnelle si essentielle pour la survie de notre démocratie ; la justice traverse aujourd’hui une crise profonde, étroitement liée au manque de transparence dans le choix des magistrats ; la vitrine de la justice ne doit pas être une magistrature sous influence mais plutôt une magistrature indépendante’’.

Parlant de cette démission, La Tribune titre : ‘’La magistrature en crise’’, tandis que L’As relève que Ibrahima Dème ‘’claque la porte du CSM’’ pour ‘’manque transparence dans le choix des magistrats’’.

Walfadjri reprend en Une les propos du juge démissionnaire : ‘’Le Conseil supérieur de la magistrature est dépouillé de toutes ses prérogatives’’.

Dans sa livraison du jour, Enquête met aussi en exergue les relations entre le Sénégal, le Maroc et la Mauritanie et titre : ‘’Le choc des intérêts’’. ‘’A cause de son rapprochement avec la Maroc et leurs positions communes sur certaines questions stratégiques dans le continent, le Sénégal entretient des relations plutôt tendues avec certains pays africains dont son voisin immédiat la Mauritanie, ou encore l’Algérie’’, note le journal.

Il ajoute : ‘’Au regard des positions assumées et affichées par la diplomatie sénégalaise, et nonobstant le revers essuyé par son candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine, il paraît de plus en plus que les enjeux vont plus loin qu’une simple course de prestige’’.

L’Observateur revient sur la trajectoire du patron de Wari qui a racheté l’opérateur de télécom Tigo Sénégal. Le journal raconte à ses lecteur ‘’L’improbable histoire de Kabirou Mbodj’’.