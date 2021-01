Dakar, 18 jan (APS) - La Team Europe (Commission européenne, Etats membres de l’Union européenne et Banque Européenne d’Investissement BEI) a annoncé lundi avoir octroyé un appui de plus de 556 milliards 750 millions FCFA (850 millions d’euros) en faveur de l’initiative mondiale Covax.

Un communiqué transmis à l’APS rappelle que Covax ‘’a pour objectif d’accorder à des millions de personnes dans 92 pays d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que dans les pays du voisinage oriental et méridional de l’Europe, un accès équitable à un vaccin efficace contre le Covid-19’’.

Il ajoute que la Team Europe ‘’poursuit ainsi son engagement en vue d’accélérer les efforts déployés au niveau mondial pour maîtriser la pandémie, en assurant la distribution à grande échelle d’un vaccin efficace’’.

La même source souligne que ‘’cet appui garantira que les populations à haut risque ou vulnérables ainsi que les professionnels de la santé, en première ligne dans les pays à revenu faible ou intermédiaire auront accès à des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19’’.

Team Europe note qu’au Sénégal, cette initiative ’’’s’inscrit dans la stratégie nationale de vaccination mise en place par les autorités et permettra d’assurer la vaccination gratuite de plus de 20% de la population, qui représente les personnes les plus exposées à un risque de contamination et dont les autorités ont dressé la liste. Les vaccins seront achetés et livrés par l’Unicef au nom de Covax’’.

Cité dans le communiqué, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que ’’ (....) L’équipe d’Europe a jusqu’à présent apporté plus de 556 milliards 750 millions FCFA à Covax, ce qui fait de l’UE le plus grand donateur de Covax’’.

’’Le soutien combiné de plus de 327 milliards 500 millions FCFA apporté par la Commission européenne et la BEI permettra à Covax de mettre aussi rapidement que possible un milliard de doses de vaccin à la disposition de la population des pays à revenu faible ou intermédiaire’’, a-t-elle encore fait part.

Pour Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux, ’’(…) en travaillant ensemble, l’équipe d’Europe et ses partenaires contribuent à faire du vaccin un bien public mondial afin d’aider à mettre un terme à la pandémie, à garantir une reprise durable et à reconstruire en mieux’’.

Werner Hoyer, président de la BEI, a estimé pour sa part que ’’c’est un impératif moral : aucun pays ne doit être exclu de l’accès aux vaccins contre la Covid-19 à cause de leurs coûts. À travers ce nouveau prêt, la BEI renforce le partenariat de l’équipe d’Europe avec Covax et accélère la mise en œuvre d’une riposte efficace pour mettre un terme à la pandémie mondiale’’.

’’Le succès de plusieurs programmes de vaccins, notamment celui de BioNTech, soutenu par l’UE et la BEI, donne au monde l’espoir que la perspective d’une reprise se rapproche. Le moment est venu d’aller de l’avant et de faire en sorte que tous les pays puissent bénéficier de ces progrès’’, a-t-il dit.

OID /ASB