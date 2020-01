Dakar, 28 jan (APS) - La vice-ministre italienne des Affaires étrangères, Emanuela Claudia Del Re, sera à Dakar du 30 janvier au 1 er février, a appris l’APS de source diplomatique, mardi.

Cette visite est focalisée ‘’sur des rencontres bilatérales et l’approfondissement des aspects culturels et de coopération’’ entre le Sénégal et l’Italie, a indiqué l’ambassade italienne à Dakar dans un communiqué.



Jeudi, à 19h à Fann Résidence, la Vice-Ministre procédera à la réouverture de l’Institut Culturel Italien.



’’Ce nouvel Institut Culturel Italien ne représentera pas seulement une vitrine de l’Italie au Sénégal, mais aura plutôt vocation à être un outil d’échanges, entre pairs, à ladisposition des artistes et des intellectuels des deux pays’’, selon le communiqué.



Le même jour, la Vice-Ministre présidera une réunion de coordination des responsables culturels italiens basés en Afrique subsaharienne.



L’objectif de cette rencontre est d’’’échanger sur les perspectives de l’action culturelle italienne en Afrique’’, indique la représentation diplomatique, soulignant que Dakar ‘’a été choisie comme lieu de cet évènement en raison de son rôle leader dans la culture du continent’’.



Concernant la culture toujours, l’agenda de cette visite prévoit la signature d’un mémorandum d’entente entre le Musée des Civilisations Noires et le Musée des Civilisations de Rome par les directeurs des deux musées.



Ce mémorandum vise la mise en place d’une coopération triennale entre les deux musées, dans différents domaines.



Selon le communiqué, le projet d’accord ‘’se focalise sur le numérique, la création d’archives digitales et d’expositions virtuelles qui reprennent les collections du musée partenaire, pour permettre une connaissance réciproque des collections muséales et, à travers celles-ci, de la culture de l’autre pays partenaire’’.



Le vendredi 31 janvier à 11heures, à l’Amphi 4 (Mbaye Gueye) de la Faculté des Lettres de l’UCAD, la Vice-Ministre introduira une conférence de l’Ambassadeur Maurizio Serra, élu récemment à l’Académie française.



La conférence portera sur ‘’Culture et dialogue international’’.



A Dakar, Mme Del Re participera avec le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan e de la Coopération, Hamadou Hott, à la cérémonie de signature d’accords pour trois nouveaux projets de coopération : le Programme Agricole Italie -Sénégal 3 (PAIS 3) ; le Projet d’Intensification Eco-Soutenable de l’Agriculture des Niayes (PIESAN) ; le Programme Faire l’Ecole - Favoriser l’inclusion et la réussite à l’école au Sénégal.



Ces trois projets entièrement financés par le gouvernement italien ‘’se focalisent dans les secteurs, toujours prioritaires pour la Coopération Italienne, de l’agriculture, de l’éducation et de l’égalité de genre, et seront tous exécutés par les ministères sénégalais concernés’’.



Le communiqué précise que le Programme Agricole Italie-Sénégal 3 (PAIS 3) a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire durable des familles rurales des régions de Kaolack, Sedhiou et Kolda, en tenant particulièrement en compte les besoins des femmes.



D’une durée d’un an et d’un montant de 700.000 euros, PAIS 3 se fonde sur les résultats des projets PAIS et PAIS Plus, souligne le document.



Le projet PIESAN, d’une valeur de 10.6 millions d’euros, vise à ‘’atteindre la sécurité alimentaire et le développement rural par l’adoption et le renforcement d’une agriculture durable et rentable dans la zone éco géographique des Niayes (…)’’.



Quant au projet ‘’faire l’école’’, pour lequel le gouvernement Italien a accordé un financement de 3 millions d’euros, il vise à ‘’promouvoir une éducation de qualité, inclusive et d’équité (…)’’’.



Le 1er février la Vice-Ministre effectuera aussi des visites sur le terrain, à Pikine, en banlieue dakaroise.



Le communiqué souligne que ‘’la richesse et la diversité des engagements’’ de la Vice-Ministre Del Re ‘’confirment l’état et la solidité des rapports’’ entre Italie et le Sénégal.



Cette visite s’inscrit d’ailleurs ‘’dans le cadre de l’attention que l’Italie dédie traditionnellement au continent africain et notamment à l’Afrique de l’ouest et au Sahel.



La même source souligne que l’Italie, ‘’acteur culturel majeur au niveau mondial (…)’’ ‘’croit fermement - et investit fortement - dans la culture comme instrument de dialogue, de connaissance réciproque et comme levier de paix et sécurité sur le plan global’’.



La visite du Vice-Ministre des Affaires étrangères est une occasion de ‘’renforcer davantage les liens de coopération avec un partenaire historique et stratégique comme le Sénégal (…)’’.



