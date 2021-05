Dakar, 04 mai (APS) – La cérémonie officielle de lancement de la 4 ème édition du Prix d’excellence du leadership local (PELL) aura lieu ce jeudi en format virtuel, a appris l’APS.

Le PELL a été créé en 2018 par Enda ECOPOP en partenariat avec le Programme national de développement local (PNDL) et les Associations d’élus locaux, rappelle un communiqué.



Il se veut ’’une initiative d’approfondissement de la démocratie et un espace d’apprentissage sur les processus de gouvernance, de participation et d’engagement citoyen, permettant d’identifier et de primer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale’’.



La cérémonie officielle de lancement du prix ’’vise d’une part à informer l’opinion nationale et internationale sur les enjeux et la finalité’’ du PELL et d’autre part de ’’partager les modalités de soumission et de distinction’’.



L’évènement verra la participation des autorités étatiques, des institutions internationales accréditées au Sénégal, des partenaires au développement, les exécutifs locaux, des journalistes-communicants, des universitaires-chercheurs ainsi que la société civile, indique le communiqué.