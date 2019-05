Dakar, 7 mai (APS) – Le gouvernement a lancé les travaux de désenclavement de la zone nord-ouest du département de Vélingara, par la réhabilitation de la piste rurale reliant Médina-Mary à la ville de Vélingara, a appris l’APS auprès de l’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM).

Dans un communiqué, l’AIMM indique que le coup d’envoi a été donné, lundi, à Médina-Mary, "importante localité qui concentre les infrastructures socio-économiques de base de la zone".

La même source souligne que "les travaux de réhabilitation s’étalent sur plus de 15 km".

Cette "route stratégique en latérite construite en 1986 -87, était devenue difficilement praticable, notamment sur environ 7 km à cause de sa dégradation".

Les eaux de ruissellement des fortes pluies avaient totalement détruit l’infrastructure, "ce qui qui isolait toutes les localités des départements de Vélingara et de Médina-Yoro Foulah, situées dans cette bande frontalière entre le Sénégal et la Gambie (…)", indique le communiqué, soulignant qu’environ 10.000 personnes seront impactées par cette réhabilitation.

L’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM) et les communautés locales "se réjouissent de ce programme de désenclavement qui permettra de promouvoir les activités économiques, de faciliter les mouvements de personnes et de biens, et les évacuations sanitaires".