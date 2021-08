Dakar, 4 août (APS) - L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) organise une conférence inaugurale de son Ecole doctorale pluridisciplinaire, jeudi, en ligne, sur sa plateforme collaborative, sur le thème "Régulation de l’économie digitale face aux enjeux du développement durable", annonce un communiqué reçu à l’APS.

Prévue à partir de 09h, la rencontre sera animée par le Pr. Josef Drexl, Directeur du Max planck institute for innovation and competition de Munich (Allemagne), précise la même source, ajoutant que le mot d’ouverture sera prononcé par le Pr. Moussa Lo, Coordonnateur de l’UVS.

Elle renseigne que la création de l’École doctorale (ED) de l’UVS s’inscrit dans l’orientation stratégique de l’institution qui accorde une place importante au développement de la recherche scientifique et de l’innovation.

L’ED de l’UVS offre aux doctorants et chercheurs un large éventail de domaines de recherche et de formations regroupant différents champs disciplinaires à savoir les formations doctorales en Sciences, Techniques et numérique, Sciences économiques, Sciences de gestion, Sciences juridiques et Sciences politiques, Lettres, Sciences humaines et Sciences de l’Éducation, indique le communiqué.

