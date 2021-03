Dakar, 8 mars (APS) – Le chef de l’Etat a annoncé, lundi, une mesure d’allègement du couvre de feu dans les régions de Dakar et de Thiès, qui sera désormais fixé de minuit à cinq heures.



‘’Dans l’immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l’amélioration de la situation Covid-19, j’ai décidé d’alléger le couvre-feu lié à l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, qui sera désormais fixé de minuit à cinq heures’’, a déclaré Macky Sall dans un message à la Nation consécutif aux scènes de violences dans le pays.



Selon lui, ‘’cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et d’aider au retour progressif à une vie normale dans ces deux régions qui concentrent l’essentiel des activités économiques du pays’’.



‘’Pour autant, continuons à respecter les recommandations sanitaires que requiert la situation’’, a prié le chef de l’Etat.



Le chef de l’Etat, qui s’est adressé à la jeunesse a dit comprendre ses ‘’inquiétudes’’ et ses ‘’préoccupations’’.



‘’J’ai vu nombre d’entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre ; parce que vous n’avez pas d’emploi ; parce que vous aspirez à un avenir meilleur ; parce que depuis un an de lutte anti pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente’’, a-t-il dit.



‘’Qu’une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me parait tout à fait compréhensible’’, a-t-il ajouté, invitant à éviter de ‘’participer à tout ce qui nous retarde dans la quête d’un avenir meilleur’’.



Il a ajouté : ’’Quand on saccage un commerce, quand on s’attaque au bien d’autrui, on ne crée pas de l’emploi, on en détruit ; on ne fait pas reculer la pauvreté, on l’aggrave’’.



Macky Sall a promis d’engager ‘’dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entreprenariat et au secteur informel’’.





OID/AKS