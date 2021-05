Dakar, 28 mai (APS) – Le président Macky Sall entame, à partir de samedi, une tournée de trois jours dans les régions de Kaffrine (centre) et Kédougou (Est) au cours de laquelle il va inaugurer des infrastructures sanitaires, routières, et procéder au lancement de travaux de nouvelles infrastructures, a-t-on appris de source officielle.



Dans la journée du samedi, le chef de l’Etat sera hôte de Kaffrine. Sur place il va inaugurer la route reliant cette localité à celle de Ngandé et le centre hospitalier régional, a indiqué la Présidence dans le programme de la tournée consulté à l’APS.



Le chef de l’Etat et sa délégation vont passer la nuit à Kaffrine, avant de rejoindre le lendemain (dimanche) dans la matinée, Tambacounda.



De la capitale orientale, il va rallier la localité de Médina Gounass (département de Vélingara, sud) ou des milliers de fidèles musulmans participent à une une retraite spirituelle entamée, samedi.



A Kédougou, dernière étape de cette tournée, le président de la République va inaugurer, lundi, l’hôpital régional Amath Dansokho, procédera à la mise en service d’un système d’alimentation en eau potable et lancera des travaux mise en œuvre dans le cadre du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES).



Macky Sall procédera au lancement des travaux de la phase 2 du PUDC dans la région, à la mise en service du réseau électrique des villages de Tomboroncoto, Ngari et de Maroucounding. Il visitera également les chantiers de la route Kédougou-Salémata.



Mardi, à Kaolack, le chef de l’Etat sera sur le chantiers de l’aéroprt de Kahone avant de rendre visite aux familles religieuses de Médina Baye et de Léona Niassène.



BHC/AKS