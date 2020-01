Dakar, 31 déc (APS) – Le chef de l’Etat Macky Sall a réaffirmé mardi soir sa vision pour "l’accès universel" dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de l’électricité, du transport, de la santé et de l’éducation.



’’Ma vision d’un développement solidaire et inclusif reste intacte, pour l’accès universel à cinq objectifs majeurs à l’horizon 2025 : accès à l’eau et à l’assainissement, accès à l’électricité, aux services de transport, à la santé, et à l’éducation ; une éducation de qualité, qui prépare mieux notre jeunesse à l’employabilité et à la vie productive", a déclaré Macky Sall dans son adresse à la Nation à la veille du nouvel an.



Il a annoncé que dans ce cadre, "l’année 2020 verra l’ouverture de 13 Centres de formation professionnelle, et le lancement des travaux pour 15 autres, au titre du Programme de 45 Centres départementaux de formation professionnelle".



Macky Sall a assuré que les instruments de solidarité, de justice sociale et d’équité territoriale "seront aussi renforcés".

Selon lui, "avec un budget de plus de 300 milliards de fcfa pour sa Phase 2, le PUDC continuera de doter les zones de vulnérabilité rurale et urbaine en pistes de désenclavement, forages, électricité et équipements divers".

Macky Sall se dit "heureux de constater qu’au-delà de sa vocation de solidarité, le PUDC contribue à faire émerger une véritable économie rurale, par la création d’activités génératrices de revenus".

’’C’est l’une des finalités de ce Programme : sortir les populations vulnérables de la pauvreté, afin que les bénéficiaires d’aujourd’hui, deviennent les producteurs de demain", dit-il.



OID/BK