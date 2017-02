+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia+++



Dubaï (Emirats arabes unis), 12 fév (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall s’est entretenu, dimanche à Dubaï, avec Son Altesse Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre des Emirats Arabes Unis et Émir de Dubaï, à la faveur du 5e Sommet mondial des gouvernements.





Ensemble, les deux autorités ont évoqué la coopération bilatérale et les partenariats. L’Emir a fait part de sa volonté d’élargir les investissements de l’Emirat au Sénégal.

Le président de la République a souligné l’importance de la vision et la valorisation du capital humain dans le cadre de la mise en œuvre de toute politique de développement appelant à s’inspirer de l’exemple de Dubaï pour développer l’économie de demain.

Le chef de l’Etat a salué le changement qu’ont connu les Emirats arabes unis "en si peu de temps", soulignant que le développement c’est une vision et un engagement.

A Dubaï, Macky Sall a reçu en audience diverses personnalités dont la ministre d’Etat émiratie chargée de la Coopération internationale et des Affaires africaines, Reem Al Hashimy qui a salué la "relation spéciale" entre le Sénégal et les Emirats arabes unis.

Le chef de l’Etat s’est également entretenu avec le PDG de Dubaï Port World, Sultan Ahmad Bin Sulayem et des responsables de CITI (Corporate and investissement banking) et de Standard Bank Group.

Ce lundi, Macky Sall se rendra à Abu Dhabi où il s’entretiendra avec Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Vice-commandant suprême des Forces armées des Emirats et Prince héritier d’Abu Dhabi.

Le même jour, le chef de l’Etat décollera d’Abu Dhabi à destination de Djeddah d’où il regagnera Dakar dans la soirée.

