Dakar, 29 juil (APS) - Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a décidé, jeudi, d’interdire aux télévisions la diffusion de la bande annonce de la saison 3 de la série ’’Infidèles’’ telle qu’elle ’’est proposée sur Internet et tout contenu’’ de la production.



Dans cette décision transmise à l’APS, le CNRA indexe des images ’’incitant à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraires à la morale et aux bonnes mœurs’’.



Selon l’organe de régulation, ces images constituent ’’une incitation à la débauche ou un encouragement à s’adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution’’.



Saisi par l’ONG islamique Jamara, le CNRA estime que cette production porte ’’atteinte à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses’’.



Il prévient que ’’le non-respect de la présente décision, outre l’interdiction définitive de diffusion de la série +Infidèles+ sur toutes les télévisions de droit sénégalais, expose la ou les télévisions responsable (s) aux sanctions prévues (...)’’.