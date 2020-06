Dakar, 15 mai (APS) – Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) annonce la reprise, mardi, de ses tournées pour lesquelles ses membres visiteront sept régions.

Selon un communiqué reçu à l’APS, des membres de cette structure dirigée par le général François Ndiaye séjourneront dans les régions de Saint-Louis, Louga (nord), Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine (centre) et Thiès (ouest), de mardi à vendredi.

Ces visites s’inscrivent dans le sillage de celles déjà effectuées dans sept régions, du 2 au 5 juin.

Ces visites ‘’visent essentiellement à couvrir les 45 départements et quelques-unes des 552 communes’’ du pays, dans le cadre de la distribution de l’aide alimentaire octroyée par l’Etat aux ménages vulnérables, selon le communiqué.

Les données collectées sur le terrain, auprès des populations impactées par la Covid-19, ‘’vont alimenter le tableau de bord de suivi des opérations du FORCE Covid-19’’.

Les membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19 auront des séances de travail avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité des régions à visiter.

De même vont-ils se concerter avec les comités et les sous-comités chargés de l’identification des ayants droits de l’aide alimentaire et de sa distribution.

Selon le communiqué, le général François Ndiaye et ses collègues vont recueillir des données sur ‘’la perception’’ que les populations ont de l’aide alimentaire fournie par l’Etat.

Ils vont veiller à superviser la répartition des fonds destinés aux secteurs impactés par la pandémie de Covid-19.

Selon le communiqué, à la fin des visites, un rapport mensuel des opérations sera publié pour donner ‘’un aperçu des résultats du suivi des interventions des ministères et organismes sectoriels’’.

‘’Il sera préparé dans le but d’accroître la transparence et la traçabilité des finances publiques, et d’assurer un suivi régulier de l’atteinte des objectifs fixés au FORCE Covid-19’’, lit-on dans le texte.

Il annonce que le député El Hadji Mansour Sy a intégré le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19, en remplacement de l’ancien ministre Habib Sy, qui en a démissionné.