Dakar, 11 fév (APS) – L’épidémie de Coronavirus demeure encore une urgence de premier ordre en Chine et représente dans le même temps une grave menace pour le reste du monde, a déclaré mardi à Genève, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



’’Cette épidémie constitue encore une urgence de premier ordre en Chine, où se trouvent 99 % des cas, mais représente aussi une très grave menace pour le reste du monde. À moins que nous n’exploitions dès à présent toutes les possibilités d’action qui s’offrent à nous’’, a notamment expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Intervenant à un Forum consacré à la recherche et à l’innovation concernant le coronavirus, le directeur général de l’OMS a insisté sur le fait qu’il était difficile de croire qu’il y a à peine deux mois, ce virus qui captive l’attention des médias, des marchés financiers et des responsables politiques, était inconnu.



’’Le nombre de cas confirmés en Chine s’élevait à 6 h GMT ce matin à 42 708 et le seuil de 1000 décès était hélas dépassé : 1017 personnes ont en effet perdu la vie dans cette flambée épidémique en Chine’’, a-t-il fait savoir dans un discours publié sur le site de l’organisation.



Selon le directeur général de l’OMS, en dehors de la Chine, 393 cas ont été signalés dans 24 pays, dont 1 cas mortel aux Philippines.



En Chine, un responsable de la Commission nationale de la santé cité par l’agence Chine Nouvelle, a soutenu le même jour que la proportion de patients atteints de maladies causées par le nouveau coronavirus ayant guéri en Chine a augmenté pour atteindre 8,2%, contre 1,3% le 27 janvier.





Les taux dans la province du Hubei et sa capitale, Wuhan, épicentre de l’épidémie, étaient respectivement de 6,1% et 6,2%, contre 1,7% et 2,6% le 27 janvier, a déclaré ce responsable lors d’une conférence de presse à Beijing.



"Les résultats montrent de manière préliminaire l’efficacité des traitements médicaux. Pour le Hubei et Wuhan, les capacités de traitement médical ont été remarquablement renforcées grâce au soutien du personnel médical de tout le pays et à l’augmentation des lits d’hospitalisation", a-t-il expliqué.



Un total de 632 patients guéris sont sortis de l’hôpital dimanche, dont 356 au Hubei. Le nombre cumulé de patients guéris était de 3.281, selon un bilan dressé dimanche.







AKS/OID