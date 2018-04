Dakar, 30 avr (APS) – Le dénouement de la crise du secteur de l’éducation en proie à des perturbations depuis des mois est largement commenté par les quotidiens reçus lundi à l’APS.





Plusieurs syndicats d’enseignants, réunis au sein du G6 observent depuis des mois un mouvement de grève pour réclamer l’application des accords signés avec le gouvernement.

Le chef de l’Etat, Macky Sall a décidé d’une revalorisation "significative" de l’indemnité de logement allouée aux enseignants, soit 15.000 FCFA à compter d’octobre, 10.000 FCFA à partir de janvier 2019 et 15.000 FCFA un an plus tard, a appris l’APS, dans un communiqué du gouvernement.

"Ces mesures exceptionnelles en faveur des enseignants portent l’indemnité de logement de 60.000 FCFA actuellement à 100.000 FCFA par mois et par enseignant", ajoute la même source.



Ces décisions ont été prises par le chef de l’Etat à l’issue de l’audience qu’il avait accordée vendredi dernier à une délégation des syndicats d’enseignants membres du G6, faisant suite à son appel pour une reprise immédiate des enseignements sur l’ensemble du territoire national.



"Le dénouement", affiche à sa Une Le Soleil qui note que l’indemnité de logement sera portée à 100 000 francs Cfa en 2020.



"Clap de fin. Après plusieurs mois de crise, c’est le dénouement dans le secteur de l’éducation. Le salut est venu du président de la République suite à une rencontre avec les responsables du syndicat d’enseignant du G6", écrit le quotidien.



Le journal salue une "victoire du dialogue", car "l’Etat n’a jamais rompu le fil du dialogue si l’on se réfère aux nombreuses séances de négociations et de suivi des accords présidées par le Premier ministre sans compter les rencontres sectorielles".



S’agissant de l’éducation, Le Soleil souligne qu’"on ne peut pas continuer, depuis plus de deux décennies, à sauver chaque fois l’année scolaire. Il faut qu’on arrive à sauver définitivement l’école et l’année à travers un dialogue franc, sincère et productif".



L’As et Sud Quotidien affichent le même titre à la Une : "Macky Sall sauve l’année scolaire".



Selon Vox Populi, "Macky Sall désamorce la bombe" et ajoute qu’après avoir levé leur mot d’ordre, les syndicats seront reçus par le Premier ministre ce lundi pour finaliser un accord.



Libération revient sur "un long samedi de tractations" et écrit : "Il a fallu de longues tractations pour que l’année scolaire soit sauvée. Pour vous dire, les représentants des syndicats ont déjeuné mais aussi… dîné dans la résidence du président", écrit le journal qui fait état d’une "certaine confusion liée à la présence" de la Première Dame.



Concernant le rôle qu’aurait joué Mme Sall dans le dénouement de cette crise, le journal Source souligne que c’est "la Première Dame Marième Faye Sall qui a dû s’employer, de toutes ses forces pour créer, vendredi passé, une rencontre entre son époux de président et une délégation des syndicats d’enseignants membre du G6".



"Soulagement pour tous", s’exclame La Cloche tandis que La Tribune lance : "Enseignants, à vos craies".



Le Quotidien titre : ’’Le 1er mets de Macky Sall aux enseignants’’ et ajoute que le chef de l’Etat ’’ramène le G6 en classe’’.



Pour Walfadjri, ’’Macky Sall capitule’’ en acceptant ’’de rallonger l’indemnité de logement à 100 000 francs CFA’’.



A la veille de la fête du 1er mai, le quotidien Enquête aborde les revendications portées par les syndicats et titre : "La faillite des centrales".



"Défiler le matin et déposer des cahiers de doléances l’après-midi. Voilà ce à quoi semble se résumer la nouvelle mission des centrales syndicales au Sénégal. Absentes du terrain depuis des années, les organisations faitières se sont fait supplanter par les syndicats de base dans la défense des intérêts des travailleurs", écrit Enquête.