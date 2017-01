Dakar, 17 jan (APS) - Le Directeur de l’éducation préscolaire (DEPS), Ousmane Diouf a visité différents établissements et chantiers à Médina-Mary, dans le département de Vélingara, a appris l’APS.





En compagnie de l’Inspecteur départemental de l’éducation et de la formation (IEF), Amadou Lamine Wade, il a visité, lundi, la classe maternelle du village qui accueille 63 enfants de 3 à 5 ans, le site d’implantation de la future école maternelle, le chantier du jardin maraîcher pour la cantine scolaire, en cours de réalisation à l’école élémentaire sur financement de l’Ambassade de Suisse à Dakar.

Un communiqué reçu à l’APS rappelle que l’école maternelle de Médina-Mary, ouverte officiellement en 2014, et qui n’était qu’une classe préparatoire, a été érigée en établissement scolaire autonome en octobre 2016, pour "mieux répondre aux besoins des populations". Elle est encore logée dans les locaux de l’école élémentaire.

La directrice de l’école maternelle de Médina-Mary, Aïda Dièye Gaye a présenté son établissement et mis en exergue ses difficultés de fonctionnement.

Elle a particulièrement souhaité la construction de l’école maternelle sur le site choisi, afin de pouvoir accueillir tous les enfants du village qui viennent frapper sans arrêt à la porte, et mettre les enfants dans les meilleures conditions d’apprentissage.

Le Directeur de l’éducation préscolaire s’est félicité de l’engagement des populations en faveur de l’éducation, et promis d’être leur "interprète" auprès du ministre de l’Education nationale, pour "l’amélioration des conditions d’études dans les écoles préscolaires, primaires et secondaires" de Médina-Mary, localité située dans une zone frontalière, avec la Gambie

"Je ferai aussi un plaidoyer auprès de mes collègues Directeurs de l’Enseignement élémentaire (DEE), du moyen secondaire général (DEMSG), de la construction et des équipements scolaires (DCES)" a-t-il ajouté, en réponse aux doléances du maire de la commune de Kandia dont dépend encore Médina-Mary, El hadj Malick Dia mais aussi de celles de la population.

Selon le communiqué, ces doléances portent sur la construction d’un bloc d’hygiène, d’une clôture en mur, de salles de classes, d’un laboratoire, et d’un bloc administratif au CEM (Collège d’enseignement moyen), ainsi que d’un autre bloc administratif et la cantine scolaire à l’école élémentaire.

Pour sa part, l’IEF de Vélingara Amadou Lamine Wade, a souligné les efforts de Médina-Mary dans la promotion de l’éducation.



"C’est le seul village du département où on investit le plus dans l’éducation" s’est-il réjoui, tout en rendant hommage aux partenaires de la localité en Suisse, à travers l’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM), et en France, par le biais de l’association "Amitié Yvré-Afrique" (AMYA).

Il a aussi promis de renforcer les équipes d’enseignants du préscolaire et de l’élémentaire.



OID/PON/MKB