Dakar, 6 fév (APS) – Le film ‘’Kemtiyu – Séex Anta’’ du réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye a reçu le prix du meilleur documentaire de la 23-ème édition du Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe (FEMI), qui s’est déroulée du 27 janvier au 4 février, a appris l’APS de source autorisée.

Le documentaire d’Ousmane William Mbaye retrace le parcours de l’historien et homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986). Il a été projeté le 1-er décembre à l’Institut français de Libreville.

Le FEMI se donne pour mission de ‘’promouvoir les œuvres cinématographiques et les cinéastes des Antilles-Guyane et plus largement de la Caraïbe, trop peu mis à l’honneur et de ce fait souvent méconnus du grand public’’, indique le site de la manifestation.

Le festival offre aussi ‘’l’occasion de découvrir le meilleur du cinéma international à travers une programmation diversifiée de films incitant à la réflexion sur des sujets de société, mais aussi de dénicher des talents en devenir et mettre en lumière des talents confirmés’’. Il programme plus de 60 films locaux, régionaux et internationaux ; longs métrages, courts métrages, documentaires souvent inédits et en avant-première.

Après sa première mondiale, le 7 mai dernier à Sorano, le film "Kemtiyu – Séex Anta" a été montré en Côte d’Ivoire (Abidjan), au Canada (Montréal), en France (Paris, Apt), en Afrique du Sud (Johannesburg). Il sera en compétition officielle à la 25-ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO.