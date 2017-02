Dakar, 16 fév (APS) - Le directeur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), Doudou Kâ, a souligné, jeudi, la volonté de son département de devenir un établissement financier dans l’optique de mener à bien ses objectifs.

’’Nous attendons l’approbation de notre conseil d’administration, pour lancer le processus [...] pour pouvoir [devenir] une société financière’’, a-t-il dit à des journalistes lors d’un point de presse.



L’agrément bancaire de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et du ministère de l’Economie, des Finance et du Plan, est, selon lui, d’une importance capitale.



Il permettra au FONGIP de mieux jouer son rôle et d’atteindre les objectifs fixés par l’Etat du Sénégal dans la mobilisation d’au moins 250 milliards de francs CFA.

Pour lui, il ne s’agit pas de transformer le FONGIP en une banque, ni en une institution de microfinance, mais plutôt en une société pour aider encore plus les petites et moyennes entreprises (PME) dans leurs missions.

Aujourd’hui, a-t-il avancé, ’’il s’agit de multiplier notre effet de levier par la même mutation institutionnelle en vue d’obtenir cet agrément de la BCEAO qui permettra au FONGIP d’être un établissement financier’’.

’’Nous avons pu engager 11,5 milliards [FCA] pour mobiliser à peu près 34 milliards [FCFA], alors que, si nous étions un établissement financier, avec ces mêmes montants, nous aurions pu en mobiliser 7 fois plus’’, a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le remboursement des prêts, il a précisé que le FONGIP a pu mobiliser près de 24 milliards FCA au niveau des établissements bancaires, dont 70 millions ont été reçus en garantie pour le remboursement.