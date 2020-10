Dakar, 12 oct (APS) – Les présidents sénégalais et chinois saluent les efforts entrepris depuis 20 ans dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FSCA) devenu, selon eux, ’’une plate-forme importante et dynamique de dialogue’’ entre la République populaire de Chine et l’Afrique.



’’Grâce aux efforts conjugués de la Chine ct de l’Afrique depuis 20 ans, le FCSA est devenu une plateforme importante et dynamique de dialogue collectif, un mécanisme efficace de coopération pragmatique entre les deux parties et un étendard important de la coopération Sud-Sud’’, affirment Macky Sall et XI Jinping dans ‘’un message de félicitations’’ à l’occasion du 20e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine (FSCA).



Dans ce document dont l’APS a obtenu copie les deux chefs d’Etat soulignent que ‘’la Chine et l’Afrique ont toujours placé l’homme au centre de leurs efforts, oeuvré à un partenariat de coopération stratégique global de haute qualité, et coopéré dans le cadre du FCSA au bénéfice de leurs peuples’’.



En 2018, le Sommet de Beijing du FCSA ’’a été couronné d’un grand succès’’, selon les présidents Macky Sall et XI Jinping, ajoutant que ‘’les deux parties ont décidé ensemble de construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide, permettant d’indiquer l’orientation pour le développement des relations sino-africaines dans l’avenir’’.



Parlant de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’économie mondiale, les deux chefs d’Etat assurent que ‘’la Chine et l’Afrique entendent poursuivre leur coopération dans l’esprit de solidarité et de coopération pour répondre ensemble aux risques et défis, faire de la coopération sino-africaine un bel exemple de multilatéralisme et de bénéfice partagé et contribuer activement à la préservation de l’équité et de la justice internationales’’.



’’Nous continuerons de travailler main dans la main avec tous les membres du FCSA, dans le respect du principe d’amples consultations, de contribution conjointe et de bénéfices partagés, pour enrichir et perfectionner sans cesse le FCSA, faire valoir encore davantage son rôle précurseur dans le développement des relations sino-africaines’’, promettent les présidents Sall et XI.



Ils entendent également ’’mettre en synergie les objectifs des (deux centenaires ) de la Chine et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et promouvoir la mise en ouvre sur tous les plans des acquis du Sommet de Beijing et du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-l9’’.



Macky Sall et XI Jinping souhaitent ’’par ces efforts porter le partenariat de coopération stratégique global sino-africain d’une nouvelle hauteur et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide pour apporter des bénéfices aux peuples chinois et africains et créer ensemble un bel avenir pour l’humanité’’.



’’Nous sommes confiants que la prochaine Conférence du FCSA prévue au Sénégal en 2021 nous permettra d’aller de l’avant dans la réalisation de nos objectifs communs’’, concluent-ils.



