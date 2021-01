Dakar, 13 jan (APS) – Le président Macky Sal a appelé, mercredi, le gouvernement à diligenter la programmation et la réalisation d’infrastructures publiques nécessaires à la fonctionnalité des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.



’’Le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget, aux ministres en charge des Infrastructures, de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’accélérer, en rapport avec le Délégué général à la Promotion des Pôles urbains de Daimniadio et du Lac Rose, la programmation et la réalisation, dans les délais, des infrastructures publiques (Voiries et Réseaux Divers) nécessaires à la fonctionnalité des pôles’’, rapporte le communiqué du conseil des ministres organisé en visio-conférence.



Le chef de l’Etat a dans ce cadre souligné la nécessité d’œuvrer à ce que ces nouveaux territoires puissent être identifiés via une cartographie précise des limites et occupations.



Selon le communiqué, le président Sall a insisté sur l’importance qu’il accorde à l’aménagement durable l’aménagement durable du territoire national à travers la mise en place fonctionnelle des pôles urbains appelés à contribuer au renouveau urbain et à la réalisation du programme des 100.000 logements avec l’implication au premier plan du secteur privé.



Le président de la République a dans le même temps demandé au gouvernement de ’’s’assurer de l’implémentation de l’ensemble des programmes privés à partir d’investissements soutenus par des financements effectivement mobilisés au niveau des Pôles urbains, en veillant au respect des établissements humains et des équilibres socio-économiques des zones et activités relevant, notamment, du périmètre du Pôle urbain du Lac Rose’’, indique le communiqué.



Macky Sall a également rappelé l’importance de développer un partenariat consolidé entre Autorités administratives et Services de l’Etat (Gouverneurs, Préfets, Sous-Préfets, Maires, DGPU, ANAT, Urbanisme, Cadastre, Domaines et DSCOS).



Il a par ailleurs, fait savoir la même source, ordonné au ministre des Finances et du Budget de veiller, avec l’APIX, à ’’la sécurisation foncière et à la gestion adéquate des emprises résiduelles du Projet de Train express régional (TER), ainsi qu’au recasement systématique des ménages impactés et recensés’’.



