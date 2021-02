Dakar, 24 fév (APS) – Le président Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires à la finalisation des études techniques, financières et organisationnelles permettant d’engager la réalisation du projet d’érection d’une polyclinique de dernière génération au sein de l’hôpital Principal de Dakar.



Le chef de l’Etat, revenant sur la réunion d’évaluation et de cadrage du Projet, qu’il a présidée le 18 février 2021, ’’demande au ministre des Forces Armées, de faire prendre toutes les dispositions nécessaires, en relation avec les ministres en charge de la Santé, des Finances et de l’Economie, en vue de finaliser les études techniques, financières et organisationnelles requises, pour engager la réalisation de la nouvelle Polyclinique qui doit intégrer la Télémédecine’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Lors de la réunion tenue en visioconférence, le chef de l’Etat a insisté sur le fait que ’’la réalisation d’une telle infrastructure érigée en Grand projet prioritaire de l’Etat, allait être entièrement financée sur des crédits budgétaires inscrits à partir de la loi de finances 2021’’.



Macky Sall a ainsi expliqué avoir initié le processus de construction de cette polyclinique de dernière génération pour ’’relever la qualité du plateau médical national appelé à répondre aux meilleurs standards internationaux et ainsi réduire au minimum les évacuations sanitaires et asseoir la souveraineté sanitaire durable au Sénégal’’.



AKS/OID