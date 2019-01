Dakar, 31 déc (APS) – Le gouvernement va poursuivre ses efforts au profit du secteur de la pêche qui contribue "fortement à nourrir la nation et à générer des recettes d’exportation", a promis le chef de l’Etat Macky Sall.

"En matière de capacités productives, le secteur de la pêche, qui occupe plus de 600 000acteurs, contribue fortement à nourrir la nation et à générer des recettes d’exportation", a-t-il dit dans son message radiotélvisé à l’occasion du nouvel an, annonçant diverses initiatives en faveur du secteur.

Selon lui, le gouvernement poursuivra ses efforts par la construction de nouveaux quais de pêche à Mboro, Fass Boy, Rufisque, Foundiougne, Elinkine, Kaffountine, Cap Skiring, Niaguiss, Diogué, Bignona, Ziguinchor et Ndangane Sambou.

Le chef de l’Etat a également annoncé l’installation, début 2019, d’une unité de fabrique de pirogues en fibre de verre, en remplacement progressif des pirogues en bois, la subvention d’un million de franc CFA par moteur de pirogue.

A cela s’ajoutent un nouveau Programme d’acquisition de 19 complexes et 76 camions frigorifiques, la subvention annuelle de 20 000 gilets de pêcheurs et l’extension de la phase pilote du projet de géolocalisation, pour sécuriser la pêche artisanale en facilitant le sauvetage en mer.