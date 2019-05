Dakar, 7 mai (APS) – Le Grand forum annuel de la bibliothèque de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), rend hommage jeudi à l’ancien président du Conseil, Mamadou Dia, décédé en janvier 2009 à Dakar, à l’âge de 99 ans, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



La manifestation est prévue à partir de 9 heures à la bibliothèque universitaire de l’UGB, indique la même source.



‘’Si son œuvre monumentale reste assez peu connue, le président du Conseil, économiste chevronné, homme d’Etat trempé, concepteur de l’animation rurale, entre autres, aura été l’un des principaux protagonistes de la fondation de la république’’, a souligné Malamine Diouf directeur de cette bibliothèque, cité dans le communiqué.



‘’La bibliothèque africaine se penche cette année sur l’un des pères de la nation’’, ajoute-t-il.



Au programme de cet hommage des communications, des interviews, des vidéos et exposition dans le hall de la BU. Il est prévu une veillée culturelle sur les berges du fleuve Sénégal à la fin de la journée.



Le Grand forum annuel revisite chaque année un pan important et souvent peu connu du patrimoine scientifique et culturel africain. Le concept lancé en 2006 a fini d’occuper une place majeure dans l’agenda de l’animation scientifique et culturelle du campus universitaire, font valoir ses initiateurs.



Le forum a notamment permis de revisiter les œuvres de Léopold Sedar Senghor, Ousmane Senghor, Gaston Berger, mais également la Charte de Kurukan Fuga, l’Université de Pir, le Front culturel, etc.



Il a également permis de redécouvrir en 2018 ‘’les Modèles de pouvoir dans les royaumes sénégambiens du Waalo au Gaabu’’.





