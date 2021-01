Tambacounda, 25 jan (APS) – Le Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda a été rénové et équipé à hauteur de 500 millions FCA par la Fondation Sonatel, a constaté l’APS.



Le ministre de l’Education nationale a officiellement réceptionné, ce lundi, les travaux de réhabilitation-rénovation de l’établissement scolaire.

’’L’ambition de l’Etat sénégalais et de la Fondation Sonatel est d’offrir des conditions de travail équitable à tous les élèves en corrigeant les disparités’’, a indiqué Mamadou Talla lors de la cérémonie.

Le Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda construit en 1983 par son parrain était devenu vétuste. La Fondation Sonatel, à travers la sollicitation du Conseil départemental et du gouverneur, a refait la dalle des bâtiments, équipé les salles de classes et les bureaux de l’administration en ventilateurs, chaises, tableaux etc.

Le mur de clôture d’une longueur de 800 mètres a également été reconstruit par la Fondation Sonatel.

’’L’amélioration de l’environnement scolaire de haute qualité facilite un meilleur enseignement et renforce les acquis scolaires’’, a soutenu le ministre de l’Education nationale invitant les élèves à redoubler d’efforts pour faire de bons résultats.

Mamadou Talla a aussi salué la rigueur des élèves faisant du Lycée Mame Cheikh Mbaye, un établissement d’excellence.



’’Le Lycée symbolise l’intégration communautaire car il a été construit par un fils de Louga dont l’établissement porte son nom’’, a-t-il souligné.

Pour sa part, le Directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, a indiqué que la Fondation travaille à accompagner le ministère de l’Education nationale pour relever les conditions d’études et d’apprentissages dans les établissements scolaires.

’’Nous voulons mettre les élèves dans de bonnes conditions de travail pour leur permettre de devenir des citoyens de demain actifs. La Fondation va s’évertuer à récompenser l’excellence’’, a-t-il ajouté.

La Fondation Sonatel a également fait don de 500 masques, 2.000 gels hydro alcooliques et 10 thermo flash pour accompagner l’établissement scolaire dans la lutte contre la pandémie du covid-19

Le Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda compte près de 2500 élèves de la seconde à la Terminale. Ils sont répartis dans 48 salles de classe dont 15 classes de Terminale.

SDI/OID