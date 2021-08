Dakar, 20 août (APS) – Les quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) reviennent largement sur le message délivré par le Khalife général des tidianes, mercredi, à l’occasion de l’Achoura ou tamkharit, marquant la célébration du nouvel an musulman.



L’info affiche à sa Une : ’’Serigne Babacar Sy Mansour sans complaisance’’.



Selon le journal, le guide religieux ‘’déplore le fait que les députés ne font pas correctement leur travail et passent leur temps à s’insulter et à se bagarrer. Il invite pouvoir, opposition et société civile à se tolérer, à se respecter, à cultiver la paix, l’unité. Il a fustigé les mauvais comportements des Sénégalais sur les réseaux sociaux, la dépravation des moeurs et la perte de repères’’.



Se prononçant sur la pandémie de la Covid-19, le Khalife a également exhorté les populations à aller se faire vacciner.



Le Soleil aussi se fait écho du ‘’sermon’’ du Khalife général des tidianes qu’il résume en appel : ’’Que tout le monde aille se faire vacciner ; haro sur la perte des valeurs ; les médias invités à penser à l’intérêt général ; appel à la paix, à la tolérance et à la fraternité’’, souligne le journal.



Selon le quotidien Enquête, ‘’le Khalife général des tidianes (…) a pointé du doigt les tares de la société sénégalaise et (….) invité les Sénégalais à aller se faire vacciner pour freiner la propagation du virus’’.



’’Les vérités de Serigne Babacar Sy Mansour’’, embraye Libération en évoquant ’’un message rempli d’enseignements que le Khalife général des tidianes a délivré (…)’’.



Pour Source A, ‘’Tivaouane savonne tout le monde’’.



Tribune parle de ‘’piqûre de rappel’’ de Serigne Babacar Sy Mansour qui ‘’a brossé un large éventail de thématiques dans son adresse à la Nation (…)’’.



Walfadjri titre : ‘’Le sermon de Serigne Babacar Sy’’ et écrit : ‘’ En marge de la célébration du nouvel an musulman, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a fait une +adresse à la Nation+. Hommes politiques, fauteurs de trouble sur les réseaux sociaux, disciples des confréries, patrons de presse, chacun a reçu sa dose’’.



Pour Le Quotidien, ’’le khalife général des Tidianes reste cohérent dans sa démarche’’.



’’Face à la persistance de la pandémie du Covid-19, avec une troisième vague plus virulente, plus meurtrière et plus inquiétante, Serigne Babacar Sy Mansour a demandé à tous les Sénégalais +de taire toutes les spéculations autour du vaccin anti Covid-19+ et d’aller se faire vacciner pour soulager le personnel de santé +qui n’a pas connu de répit depuis plus d’un an et demi’+’’, écrit la publication.



L’As relève un ’’grand sermon’’ de Serigne Babacar Sy et reprend en Une les propos du guide religieux : ’’Allez-vous faire vacciner’’.





OID/AKS