Dakar, 13 jan (APS) - Une communication "intégrée et harmonisée" permettra de relever les défis auxquels est confronté le ministère de la Santé et de l’Action sociale, a indqiué, vendredi à Dakar, son secrétaire général, Ibrahima Wane.

"Le temps est à l’action concertée pour relever ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés à travers une bonne communication intégrée et harmonisée" a-t-il dit.

M. Wane intervenait lors d’une réunion de lancement de la stratégie et du plan de communication du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Selon lui, les défis à relever se situent dans la couverture maladie universelle, la carte d’égalité des chances, la gestion du climat social, aux urgences sanitaires et autres grandes priorités.

Le secrétaire général du ministère a aussi invité les acteurs à prendre en compte les technologies de l’information et de la communication pour apporter des solutions aux problèmes posés par les populations.

"Nous lançons un appel aux directeurs généraux, directeurs et chefs de services nationaux à beaucoup plus de solidarité et de partage pour une meilleure communication institutionnelle" a insisté Ibrahima Wane.

Pour sa part, le représentant de la coopération du Grand-Duché du Luxembourg, Demba Diack a soutenu que "l’élaboration de ce document de partage et de référence est un préalable indispensable à une communication efficace, structurée et organisée (...)".



Il a salué la démarche participative et sans exclusion adoptée par le ministère qui, selon lui, "assure la durabilité des actions à mener".