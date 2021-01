Djoudj (Saint-Louis), 15 jan (APS) – Le parc national des oiseaux de Djoudj, dans la région de Saint-Louis (nord), est fortement impacté par la pandémie de Covid-19 avec une réduction au néant du nombre de visiteurs étrangers, lequel était de l’ordre de 10.000 en moyenne, par an, a admis, vendredi, le colonel Mamadou Sidibé, directeur des Aires marines protégées.



Intervenant en marge de la cérémonie annuelle de décompte des oiseaux de ce parc, le colonel Sidibé a insisté sur le fait que l’absence totale de touristes, cette année, était la manifestation concrète des conséquences néfastes de la crise sanitaire sur le parc de Djoudj.



En termes de présence de touristes, il est évident aujourd’hui que Djoudj, qui était important avec des entrées tournant autour de dix-mille, subit les conséquences de la pandémie, a laissé entendre le directeur des Aires marines protégées.



Le colonel Sidibé a rappelé que le dénombrement des oiseaux attendu à la fin de cette journée allait permettre de renseigner sur la vitalité du Parc de Djoudj, en donnant notamment une indication sur la présence ou l’absence d’un tel ou tel autre oiseau.



Cette année, le Marabout a été choisi comme oiseau parrain, a-t-il fait savoir non sans souligner cette espèce protégée présent au parc national de Niokolokoba (Tamnacounda) n’était plus visible à Djoudj et au Delta du Saloum (centre), suscitant des interrogations.



Il a par ailleurs salué l’implication de partenaires luxembourgeois et d’institutions internationales dans l’érection d’une digue de protection au sein de parc de Djoudj.



’’Ces partenaires dont des français ont également permis au parc de se doter de drones de surveillance et de suivi à temps réel de l’évolution des plantes aquatiques envahissantes permettant ainsi des interventions dynamiques’’, a-t-il assuré.



Ces appareils permettent également d’avoir une meilleure connaissance de l’état de l’écosystème dans cette zone, selon le directeur des Aires marines protégées.



AMD/AKS/OID