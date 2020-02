Dakar, 4 fév (APS) - Le président sénégalais Macky Sall exprime son "soutien" et sa "solidarité" à la Chine touchée par l’épidémie du coronavirus qui a causé 427 décès et infecté plus de 20.000 personnes, selon un dernier bilan publié mardi.

’’J’exprime mon soutien et ma solidarité à l’endroit de la Chine et de tous les pays touchés par la pandémie du coronavirus", a écrit le président Sall sur Twitter.

Il a rassuré que le gouvernement sénégalais ’’suit de près, l’évolution de la situation sanitaire de nos compatriotes qui vivent en Chine et plus particulièrement à Wuhan, épicentre de l’épidémie".

Macky Sall a indiqué lundi à l’occasion de la cérémonie mensuelle de levée des couleurs, au palais de la République que le Sénégal travaille de concert avec les autorités chinoises pour que les ressortissants sénégalais en Chine puissent bénéficier d’un suivi convenable.

"Nous en avons 12" Sénégalais à Wuhan, et un 13ème y "était en séjour, nous sommes en contact avec eux, par le canal du ministère des Affaires étrangères et notre ambassade à Beijing", a renseigné Macky Sall.

Le Sénégal, "pour l’instant", en est à ce niveau, a dit le président de la République selon qui "même les grands pays ayant fait des rapatriements, l’ont effectué avec beaucoup de difficultés".

"Cela requiert des logistiques tout à fait hors de portée du Sénégal, notamment des avions spéciaux, du personnel, etc.", a-t-il poursuivi, sans compter que d’autres conditions sont à remplir car, dit-il, le retour de ces compatriotes requiert également la mise en quarantaine, dans un lieu équipé en conséquence.

"Ce qui n’est pas le cas, pour le moment, de notre pays. Mais, pour autant, nous ne pouvons pas délaisser nos compatriotes", a fait valoir le président de la République.

Le chef de l’Etat a décidé d’annuler son voyage en Corée du Sud en signe de solidarité avec les Sénégalais bloqués en Chine. Macky Sall était attendu au Sommet mondial 2020 pour la paix qui se déroule du 3 au 7 février en Corée où il devrait recevoir le Prix Sunhak 2020 pour la paix.