De l’envoyé spécial de l’APS, Ousmane Ibrahima Dia



Dakar, 10 fév (APS) – Le chef de l’Etat a quitté Dakar vendredi soir à destination de Dubaï pour prendre part au Sommet mondial de la gouvernance, qui se tiendra de dimanche à mardi prochains, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.

Le président de la République est accompagné du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, du ministre de l’Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, du directeur général de l’Agence chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l’Etat (APIX), Mountaga Sy, de son épouse Marième Faye Sall, et d’autres personnalités.

Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, Macky Sall se rend à Dubaï à l’invitation de Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, le vice-président, Premier ministre des Emirats Arabes Unis et émir de Dubaï.

"Cette rencontre internationale organisée sur le format du Forum de Davos (Suisse) regroupera des décideurs politiques, des représentants du secteur privé et des organisations internationales", ajoute la même source.

Elle mentionne que les participants au Sommet mondial de la gouvernance "vont échanger sur des questions relatives aux méthodes innovantes de gouvernance et aux partenariats public-privé orientés vers l’action efficace et diligente…"

A la demande des organisateurs de la rencontre, le président Sall va animer une session portant sur "le commerce innovant : la force motrice de la croissance économique, de la prospérité et le bien-être des citoyens".

Il s’agira, lors de cette session, de voir "comment les partenariats entre les gouvernements et le secteur privé peuvent forger le futur du commerce mondial".

Le communiqué ajoute qu’"un accent particulier sera mis, à cette occasion, sur le contenu, les opportunités et les perspectives du Plan Sénégal émergent (PSE)".