Dakar, 30 juin (APS) – Le Data Center de Diamniadio ‘’va consolider la transformation digitale des administrations, la sécurisation de nos données, la résilience et la souveraineté numériques du Sénégal’’, a rappelé le chef de l’Etat mercredi en Conseil des ministres.

’’Le président de la République, revenant sur l’inauguration, le mardi 22 juin 2021, du Data Center de Diamniadio, a rappelé au gouvernement que cette infrastructure de dernière génération va consolider la transformation digitale des administrations, la sécurisation de nos données, la résilience et la souveraineté numériques du Sénégal’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon le texte, le chef de l’Etat a indiqué que ‘’le Data Center va également accélérer l’ancrage d’une économie numérique, basée sur un partenariat stratégique entre l’Etat et le secteur privé’’.

Macky Sall, ajoute la même source, ‘’a, à cet égard, félicité l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) et les parties prenantes qui ont permis la réalisation de ce centre de données, aux meilleurs standards internationaux, outil majeur au service des administrations publiques et des entreprises’’.

Selon le communiqué, le président de la République a invité le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, ‘’à lui proposer un cadre réglementaire fixant l’organisation et le fonctionnement de cette infrastructure numérique’’.

Il a demandé, en outre, au ministre de l’Economie numérique et au ministre en charge de l’Enseignement supérieur, ‘’de créer les convergences et synergies nécessaires entre le Data Center, le Parc des Technologies numériques et le Supercalculateur national afin de faire de Diamniadio, le pilier durable du système de transformation numérique du Sénégal, dans un esprit de partenariat Public-Privé’’.

Le président de la République, selon toujours, le texte, a demandé, par ailleurs, au ministre en charge de l’Economie numérique, ‘’de veiller à l’accélération de l’aménagement numérique du territoire, avec l’amélioration de la qualité de la couverture des réseaux’’.

Macky Sall a invité, à nouveau, les ministres en charge de l’Education et de l’Enseignement supérieur, à ‘’intensifier la transformation digitale de notre système éducatif, d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation’’.

A l’entame de sa communication, le chef de l’Etat s’est réjoui ‘’de l’ouverture des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio et de Thiès, le 29 juin 2021, qui sont des modèles dans la mise en œuvre de la politique d’employabilité des jeunes’’.

