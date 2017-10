Kathiotte (Kaffrine), 20 oct (APS) – Le programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) est "en marche" dans la commune Kathiotte (Kaffrine, centre), a dit l’APS, son maire Eladji Cheikh Guèye, citant entre autres réalisations un "bon approvisionnement en eau potable’’ des villages.

"Le programme d’urgence de développement communautaire est en marche dans notre commune. Les populations ont senti les retombées positives de ce programme à travers un bon approvisionnement en eau potable’’, a soutenu M. Guèye.

"Aujourd’hui, les 46 villages de la commune de Kathiotte sont tous bien approvisionnés en eau potable. Seulement, nous demandons la réfection du forage de Mbéna Mosquée qui commence à avoir quelques problèmes", a-t-il ajouté.

Parmi les réalisations que le chef de l’Etat a faites dans la localité, a-t-il dit, le concept "allégement des travaux des femmes est devenu une réalité à Kathiotte".

"La mise à disposition des femmes de plus de 10 moulins à mil et des décortiqueuses sont au vu et au su de toute la population de Kathiotte (...)", a insisté M. Guèye.

Selon lui, le chef de l’Etat a posé des actes non négligeables à Kathiotte et dans la région de Kaffrine en général. "La politique de développement du président de la République est sentie par les populations de notre commune", a-t-il magnifié.

Toutefois, Eladji Cheikh Guèye a appelé l’Etat du Sénégal à soutenir davantage la commune de Kathiotte dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de l’électricité.

Située dans le département de Kaffrine, la commune de Kathiotte regroupe 46 villages et compte 35 .489 habitants.