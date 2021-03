+++De l’envoyé spécial de l’APS : Birane Hady Cissé+++



Podor, 27 mars(APS) - Le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) va distribuer une cinquantaine d’ambulances médicalisées dans les zones frontalièrrs, a révélé son coordonnateur national Moussa Sow.



‘’C’est un jalon important d’une politique d’infrastructures du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale qui s’attèle à effacer les barrières géographiques et à garantir l’équité territoriale dans la répartition des ouvrages. Il faut inscrire dans ce cadre la distribution prochaine de ces ambulances’’, a-t-il dit.



Le coordonnateur national du PUMA a fait l’annonce lors de l’inauguration du poste de Santé Walalbé, dans la région de Saint-Louis.



Il a annoncé la mise en service prochaine de trois postes frontaliers à Gaé, Sadel et Kellimanegoue et les postes de santé de Maka Gouye, Thiankoye, Sira Mamadou Bocar, entre autres.



‘’Dans cette lancée, le PUMA procédera bientôt au lancement des travaux d’électrification solaire de Kéniéba et des localités des régions de Kaolack et de Kaffine ‘’, a poursuivi M.Sow.



Selon lui, tous ces investissements réalisés vont avoir un ‘’ impact direct sur la vie des populations frontalières.



Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndionbène Kâ a visité plusieurs chantiers et réalisations de PUMA dans le département de Podor.



Il a ainsi procédé au lancement de la construction d’une unité de potabilisation à Dara Halaybé, d’un forage à Belly Thiowly, et d’un poste frontalier à Déméth , et à l’inauguration d’un poste de Santé à Walaldé et d’un Case des tous petits à Mery.



