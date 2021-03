Dakar, 3 mars (APS) - Les autorités sénégalaises ont réceptionné, mercredi, dans la matinée, un lot de 324.000 doses du vaccin AstraZeneca/ Oxford produit sous licence par Serum Institute of India, dans le cadre de l’initiative Covax pilotée par l’Organisation mondiale de la santé et l’Alliance pour le vaccin (GAVI en anglais), a appris l’APS de source officielle.

Ces vaccins acheminés par l’UNICEF ont été reçus à l’Aéroport international Blaise Diagne(AIBD), indique le communiqué transmis à l’APS.

Dimanche, un premier lot de seringues et boîtes de sécurité, indispensables pour permettre le début de la vaccination des groupes prioritaires, ont également été acheminées par l’organisme onusien dans le cadre de l’initiative COVAX, renseigne la même source.

Elle poursuit que ce lot de vaccins prévus représente une première dotation visant à vacciner les populations prioritaires.

"Près de 1 million de doses supplémentaires sont déjà prévues au cours du second trimestre 2021, et d’autres vont suivre tout au long de 2021. Le Sénégal fait partie des premiers pays du monde participant à l’initiative COVAX à recevoir ces lots. Au total, 20% de la population la plus vulnérable bénéficiera de ces vaccins, c’est-à-dire les travailleurs de santé de première ligne, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes présentant des comorbidités", note le texte.

L’initiative COVAX, est le pilier vaccins du dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est co-dirigé par l’Alliance pour les vaccins (Gavi), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), avec l’UNICEF comme partenaire clé de mise en œuvre, notamment pour l’achat et la livraison des vaccins.

L’objectif de l’initiative COVAX est de donner à tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de revenu, un accès équitable et abordable à des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID19.

Le Sénégal a vacciné près de 40.000 personnes, grâce au vaccin de la firme chinoise Sinopharm.

BHC/ASB/AKS