Dakar, 16 oct (APS) – L’Académie française de pharmacie a décerné son Prix de la Pharmacie Francophone 2020 au professeur Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie-mycologie de la Faculté de médecine, de Pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a appris l’APS.



Ce prix est attribué à un enseignant-chercheur de la francophonie pour récompenser, promouvoir et mettre en valeur ses activités professionnelles et ses travaux scientifiques.



Le professeur Daouda Ndiaye, également chef du Service de Parasitologie et Mycologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec est à l’origine, en 2016, de la découverte du test du paludisme ‘’Illumigène-Malaria’’, jugé ‘’révolutionnaire’’.



La cérémonie officielle de remise du Prix qui devait avoir lieu cette année sera organisée en 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a indiqué la secrétaire perpétuelle de l’Académie frnçaise de Pharmacie, Liliane Grangeot-Keros, dans une note parvenue à l’APS.



‘’C’est le travail de toute une équipe qui vient d’être récompensé par l’Académie française de Pharmacie en charge du secteur dans le monde francophone. Je dédie ce prix à tous mes maîtres en premier le professeur Omar Ndir qui a fait de moi ce que je suis devenu, sans oublier ma patronne scientifique qui m’a forgé dans la science pure, professeur Dyann Wirth’’, a ainsi réagi le lauréat dans une note reçue à l’APS.



Le professeur Ndiaye est directeur du Centre africain d’excellence sur la génomique des maladies infectieuses, conseiller technique de l’OMS et Conseiller Spécial à l’Université de Harvard à Boston (USA).



Professeur Titulaire des Universités et Agrégé de Parasitologie, il succède au macédonien Emilija Janevik-Ivanoska lauréat 2019 du Prix de la pharmacie francophone.







