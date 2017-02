Dakar, 31 jan (APS) - Les résultats de l’enquête du baromètre Jàngandoo ouvrent des perspectives dans la promotion de la qualité des apprentissages a soutenu, mardi à Dakar, le directeur de cabinet du ministre de l’Education nationale, Pierre Ndiaye.





"Ce test initie aussi à l’usage des nouveaux indicateurs de qualité", a-t-il dit à l’ouverture de l’atelier de restitution du baromètre citoyen, indépendant et périodique pour mesurer la qualité des apprentissages des enfants âgés de 9 à 16 ans.

Selon M. Ndiaye, les résultats obtenus par ce programme demeurent un élément d’appréciation en vue de faire évoluer la qualité de l’enseignement.

En proposant cette étude, a-t-il poursuivi, le Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l’Institut fondamental d’Afrique noire (LARTES-IFAN) met en œuvre des solutions pour l’amélioration de la qualité de l’apprentissage au niveau national.

Il a indiqué que cette étude ajoutée au dispositif fondamental du ministère, à travers le système national d’évaluation de rendement scolaire, met à leur disposition des données exhaustives qui contribuent à la prise de décision.

"En jetant un regard sur la qualité des apprentissages, le baromètre s’aligne parfaitement au programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la performance" a, pour sa part, souligné le doyen de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF), le professeur Mamadou Biaye.

Pour lui, ce programme de recherche initié par des universitaires est orienté dans un domaine prioritaire de la politique de développement du Sénégal.

Il a cependant énuméré plusieurs défis autour de l’amélioration de la qualité des apprentissages, citant l’amélioration de l’accès à l’éducation des enfants, des conditions d’études dans les écoles coraniques (daaras), le développement des compétences minimales des apprenants, etc.

L’étude menée par le LARTES-IFAN a touché plus de 16 mille ménages dont 22 mille enfants au niveau des 14 régions du Sénégal avec des résultats représentatifs au niveau départemental.