Dakar, 13 mars (APS) – Le directeur général du Centre des opérations d’urgences sanitaires (COUS), Abdoulaye Bousso, a averti vendredi sur la possibilité d’enregistrer de nouvelles contamination au coronavirus parmi les ‘’personnes à haut risque’’ placées en quarantaine après avoir été contact avec le patient contrôlé positif au covid-19 à son retour d’Italie.



Une liste de 71 contacts à haut risque avait été dressée jeudi par les autorités sanitaires. Onze parmi ont été testés positifs à la maladie par l’Institut Pasteur de Dakar. Il s’agit de personnes ayant été en contact avec le patient revenu d’Italie.



‘’Ces contacts de haut risque peuvent tous développer la maladie. Il est fort probable que nous ayons de nouveaux cas positifs parmi ces contacts’’, a notamment déclaré le docteur Bousso, lors du point quotidien de la situation tenu au ministère de la Santé et de l’Action sociale.



’’Ce qui est important pour nous est que les nouveaux cas restent dans les contacts que nous avons déjà individualisés. La crainte aurait été d’avoir des cas n’ayant aucun lien avec le patient venant d’Italie’’, a tenté de rassurer le directeur du COUS.



Il a insisté sur le fait que ce malade était à l’origine de la contamination de 16 personnes, alors que le pays compte à ce jour (vendredi) 19 cas de Covid-19.





Le docteur Bousso a souligné l’importance d’isoler les personnes à haut risque, assurant que la situation pouvait encore être sous contrôle tant que les contaminations se confinaient aux personnes ayant été en contact avec le patient revenu d’Italie.



‘’Nous avons pris l’option de faire le traitement à Touba même. Et le centre de santé de Darou Marnane a été complètement isolé et est maintenant réservé à la prise en charge des patients qui sont testés positifs’’, a-t-il par ailleurs fait savoir.



