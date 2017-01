Dakar, 17 jan (APS) – Le président de la République, Macky Sall, a élevé mardi au grade de commandeur dans l’ordre national du Lion, les ambassadeurs des Etats-Unis et du Japon en fin de mission, ’’en reconnaissance du travail qu’ils ont abattus’’, a appris l‘APS de source officielle.



James Zumwalt et Takashi Kitahara, reçus mardi matin par le chef de l’Etat, se sont félicités de ’’l’excellence’’ des relations entre le Sénégal et leurs pays respectifs, indique un communiqué du pôle de communication de la présidence de la République.

James Zumwalt a prêté serment comme ambassadeur des États Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau le 9 janvier 2015. Auparavant, il a été sous-secrétaire d’État adjoint pour les affaires japonaises et coréennes de 2012-2014 et chef de mission adjoint de l’Ambassade américaine à Tokyo de 2008 à 2012.

M. Zumwalt est entré au Service extérieur du département d’État en 1981 et a servi dans plusieurs missions diplomatiques, avec un accent sur l’économie internationale, à Washington, Tokyo, Pékin et Kinshasa.

A Washington DC, il a travaillé au Bureau des affaires économiques et commerciales et au Bureau du Représentant américain au Commerce.



Il a également travaillé au Bureau Asie orientale et Pacifique, section Japon, Corée et Philippines. James Zumwalt parle le français, le japonais et un peu le chinois.

Takashi Kitahara a été nommé au poste d’ambassadeur du Japon en République du Sénégal en septembre 2013. Diplômé de l’Université de Keio, il obtient sa licence en droit en 1974. M. Kitahara intègre alors MITSUI & CO. Ltd, une compagnie commerciale japonaise ayant un réseau mondial.

Au cours de sa carrière à MITSUI & CO. Ltd qui s’étale sur près de quarante ans, il a travaillé principalement dans le domaine des matières premières ferreuses et des Systèmes aérospatiaux. En mars 2001, il a été nommé Président Directeur Général de MITSUI&CO.FRANCE.SA à Paris.

Depuis avril 2011, il travaillait comme Directeur Général Adjoint en Chef des Opérations pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique à Londres, et a visité plus de 20 pays africains.