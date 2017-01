Dakar, 10 jan (APS) - L’Assemblée nationale a adopté mardi un projet de loi portant modification du Code des télécommunications, a constaté l’APS.

Le nouveau texte permet au secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) d’être en conformité avec le droit communautaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a indiqué le porte-parole de la Commission "Culture et communication" de l’Assemblée nationale, Cheikh Omar Sy.

Il en sera aussi de même pour le droit communautaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a-t-il encore affirmé.