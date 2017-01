Dakar, 25 jan (APS) - Les députés sont convoqués, ce vendredi en séance plénière, à partir de 17 h, pour l’Examen d’un projet de Résolution, annonce un communiqué reçu à l’APS sans plus de précisions.

A 17h 30, ils examineront le Projet de loi portant création de la Chambre nationale de Commerce, d’Industrie et de Services du Sénégal (CCI-SN) et des Chambres régionales de commerce, d’industrie et de services (CCIR).

Ce texte sera défendu par le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr.

