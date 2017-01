Dakar, 27 jan (APS) – La mosquée omarienne, sise à la Corniche Ouest à Dakar, est ce vendredi le point de ralliement de nombreux disciples venus assister à la commémoration de la 37éme édition de la Ziarra annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahamadou.





Les Journées de la Ziarra Omarienne qui se tiennent du 26 au 30 janvier, à la Grande Mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall sont organisées par l’Association des Amis de Cheikh Omar Foutiyou Tall (AHBAB) et par la Ligue Islamique des Oulémas du Sénégal (RABITA).

Cette Ziarra dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, sous l’égide du serviteur de la Communauté Oumarienne, le Khalif Thierno Madani Mountaga Tall, coïncide par ailleurs avec le 10ème anniversaire du rappel à Dieu de Thierno Mountaga Ahmad Tall (1914-2007) et portera essentiellement sur la commémoration de cet événement, selon les organisateurs.

L’évènement est aussi marqué, ce vendredi à King Fahd Palace en présence du chef de l’Etat Macky Sall, par une conférence sur le thème : "Thierno Mountaga Tall ou l’incarnation de l’héritage Omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l’Islam".

"Je viens de la Mauritanie, spécialement pour assister à cet évènement annuel dédié à nos vénérés marabouts El Hadji Thierno Seydou Nourou Tall et El Hadj Thierno Mountaga Tall", a confié à l’APS, Oumar Moussa Boye, un disciple mauritanien.

L’organisation de cette manifestation religieuse a commencé depuis 1981, un an après la disparition d’El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall, le 25 janvier 1980, rappelle t-on.

Thierno Seydou Nourou Tall, né en 1862 à Nioro du Sahel (République du Mali), est le fils de Nourou et a été élevé dans la rigueur morale et la pure tradition studieuse et de noblesse qui caractérisent les descendants de Cheikh Omar Foutiyou Tall.

Il joua un rôle important dans l’installation du Khalife Serigne Ababacar Sy et plus tard dans la désignation de Serigne Abdoul Aziz Sy "Dabakh", comme Khalife général des Tijanes.

KS/DN/OID/PON