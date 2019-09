Dakar, 13 sept (APS) - Les exportations du Sénégal sont ressorties, en juillet 2019, à 184,2 milliards de FCFA contre 128,3 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 43,6%, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



’’Cette augmentation est essentiellement expliquée par le relèvement des expéditions de produits pétroliers (18,7 milliards de FCFA contre 4,6 milliards de FCFA au mois précédent), de titane (4,3 milliards de FCFA contre 0,3 milliard de FCFA au mois précédent), d’or non monétaire (+31,2%) et de crustacés, mollusques et coquillages (+38,7%)’’, explique l’Agence dans le Bulletin mensuel des statistiques du Commerce extérieur du Sénégal de juillet paru en septembre, soit au plus tard quarante-cinq jours après le mois concerné.

Le document consulté par l’APS, signale toutefois, que le repli des exportations de conserves de poissons (-61,2%) et de zirconium (-20,9%) a atténué cette tendance à la hausse.



Comparées au mois de juillet 2018, ’’les exportations se sont relevées de 4,1%’’, souligne le Bulletin, notant que leur cumul à fin juillet 2019 s’est établi à 1216,9 milliards de FCFA contre 993,9 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 22,4%.



Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont l’or non monétaire (35,5 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (21,0 milliards de FCFA), les produits pétroliers (18,7 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (12,6 milliards de FCFA) et les crustacés mollusques et coquillages (8,8 milliards de FCFA), selon les statisticiens de l’ANSD.



Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (18,3%), le Mali (10,5%), l’Inde (9,5%), la Côte d’Ivoire (6,0%) et la République de Guinée (4,0%).