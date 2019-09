Dakar, 13 sept (APS) - Les importations du mois de juillet 2019 se sont relevées de 60,6% atteignant 444,0 milliards de FCFA contre 276,4 milliards de FCFA au mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



’’Cette hausse est imputable à celle des achats à l’extérieur d’autres véhicules terrestres (30,4 milliards de FCFA contre 8,6 milliards de FCFA au mois précédent), de froment et méteil (10,7 milliards de FCFA contre 3,4 milliards de FCFA au mois précédent) et d’autres machines et appareils (+86,7%)’’, explique l’agence dans le Bulletin mensuel des statistiques du Commerce extérieur du Sénégal de juillet paru en septembre.



Le Bulletin qui parait au plus tard quarante-cinq jours après le mois concerné, relève, par ailleurs que ‘’l’absence d’importation d’huile brute de pétrole au mois précédent contre 40,9 milliards de FCFA au cours de la période sous revue, a renforcé cette hausse’’.



Le document consulté par l’APS note cependant que la baisse des importations d’engrais (-33,5%) et de métaux communs (-15,0%) a atténué cette hausse et que comparées au mois de juillet 2018, ‘’les importations ont progressé de 14,0%’’.



Le Bulletin souligne que leur cumul à fin juillet 2019 s’est établi à 2427,4 milliards de FCFA contre 2287,3 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 6,1%.



Selon l’ANSD, ‘’les principaux produits importés, au cours du mois de juillet 2019, sont les autres machines et appareils (47,5 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (40,9 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (39,1 milliards de FCFA), les autres véhicules terrestres (30,4 milliards de FCFA) et les métaux communs (19,2 milliards de FCFA)’’.



Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la France (19,4%), la Chine (10,6%), le Nigéria (9,4%), le Danemark (5,6%) et les Pays-Bas (4,3%).



Le solde commercial s’est établi à -259,8 milliards de FCFA en juillet 2019, contre -148,1 milliards de FCFA au mois précédent, indique l’ANSD.



’’Cette détérioration du solde commercial est expliquée par le renforcement du déficit vis-à-vis du Nigéria (-39,5 milliards de FCFA contre -0,4 milliard de FCFA au mois précédent), de la France (-81,7 milliards de FCFA contre -44,3 milliards de FCFA au mois précédent) et du Danemark (-24,8 milliards de FCFA contre -1,6 milliard de FCFA au mois précédent) et de l’Espagne (-11,1 milliards de FCFA contre -2,4 milliards de FCFA au mois précédent)’’, souligne le Bulletin.



Cependant, le document relève que le renforcement de l’excédent vis-à-vis de la Suisse (+31,6 milliards de FCFA contre +26,8 milliards de FCFA au mois précédent) ‘’a atténué le déficit de la balance commerciale’’.



Le cumul du solde, à fin juillet 2019, s’est amélioré pour s’établir à -1210,4 milliards de FCFA contre -1293,3 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018.