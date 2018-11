Dakar, 2 oct (APS) - Les présidents des parlements turc et sénégalais ont fait part vendredi à Dakar de leur volonté d’approfondir les relations entre leurs deux institutions, dans le sillage de la coopération déjà "très forte" entre les gouvernements des deux pays.



Binali Yildirim et Moustapha Niasse ont manifesté cette volonté à l’issue d’une réunion de travail tenue vendredi à la salle de conférence de l’Assemblée nationale.



Les délégations des deux assemblées ont discuté de sujets relatifs aux relations de coopération et d’amitié entre les deux pays, notamment entre les deux institutions parlementaires.



L’Assemblée nationale turque a déjà choisi le président et les membres de son groupe d’amitié sénégalo-turque, a dit son président Binali Yildirim, se réjouissant du fait que la partie sénégalaise va en faire de même.



"Nous avons eu des échanges très riches (…) Les relations entre le Sénégal et la Turquie ne cessent de se développer (…)", a salué Binali Yildirim.



De nombreux projets de développement sont réalisés par des sociétés turques au Sénégal, a-t-il signalé, évoquant les domaines de la santé, du sport, des infrastructures, etc.



Les relations entre le Sénégal et la Turquie ont franchi une nouvelle étape depuis la dernière visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Dakar, a relevé Binali Yildirim.



A l’occasion de cette visite qui s’est déroulée en mars, les deux pays avaient signé 4 accords dans les domaines ferroviaire, du tourisme, des hydrocarbures et des mines.



Au total, 28 accords lient les deux pays, selon le président Binali Yildirim, parlant d’échanges commerciaux dont le volume a atteint 400 milliards de dollars.



Il affirme que sa visite a pour but de renforcer les relations entre les deux Assemblées, compte tenu de la coopération "très développée" au niveau gouvernemental.



Le président Moustapha Niasse a salué la visite de son homologue turc, avant de souligner que la "diplomatie parlementaire" vise à accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre des politiques de développement.



Dans cette perspective, l’Assemblée nationale fait son possible pour "élargir et intensifier" les relations bilatérales entre le Sénégal et ses partenaires gouvernementaux et institutionnels, a assuré Moustapha Niasse qui a reçu une invitation de son homologue turc.



